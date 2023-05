Tjuveri av påhengsmotorar i Sogndal

Politiet fekk i morgontimane måndag melding om tjuveri av fleire påhengsmotorar ved Norafjorden i Sogndal kommune. Operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen seier at det skal dreie seg om tre påhengsmotorar som har blitt stele i løpet av natta.

– Vi er på veg ut dit no for å få oversikt og for å ta nokre åstadundersøkingar, seier han.