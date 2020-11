Tjukke nordmenn gjer at sjukehusa må ha nye operasjonsbord

– Dette er massiv aluminium, så det er kraftige klumpar vi lager.

Kurt Brun er dagleg leiar i Bfire, og viser fram deler av eit nytt operasjonsbord.

Verksemda, som ligg midt i Jostedalen i Sogn, har nett starta på skissene til heilt nye operasjonsbord.

For krava til operasjonsborda på norske sjukehus har forandra seg.

Forklaringa er enkel: Nordmenn har vorte tyngre.

MÅ TENKA NYTT: Kurt Brun må teikna og bygga nye bord som skal tola 100 kilo meir enn dei gamle, som han står attmed her. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Pasientane er større rett og slett, seier Per Arne Flølo, avdelingssjef i Helse Førde.

Ved Førde sentralsjukehus skal dei bygge åtte nye operasjonsstover. Og alle treng meir solide operasjonsbord med sterkare løtftefunksjon.

– Me investerer for tjue år fram i tid, og då må me ta høgde for trendane, som er at pasientane blir større, seier Flølo.

Også ved Oslo Universitetssjukehus blir det investert i meir robuste operasjonsbord. Tidlegare skulle dei tola 135 kilo.

No skal dei tola minst 250 kilo.

STORE NORDMENN: – Pasientane er større rett og slett, seier Per Arne Flølo, avdelingssjef i Helse Førde. Foto: Oddmund Haugen / NRK

7 av 10 vaksne nordmenn er overvektige

Tal frå Folkehelseinstituttet viser at gjennomsnittsvekta til den norske befolkninga i mange år har gått opp.

Ifølge Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT) er nesten 7 av 10 vaksne nordmenn nå overvektige.

I den første HUNT-undersøkinga frå 1984-86, veide deltakarane (20-100 år) i gjennomsnitt 72 kilo.

I 2017–2019 var gjennomsnittsvekta komme opp i 80 kilo.

Dette er overvekt Ekspandér faktaboks Kroppsmasseindeks (KMI) beregnes ut fra en persons høyde og vekt. Dette gir mulighet til å klassifisere i ulike vektkategorier.

KMI er også kjent som BMI (body mass index).

Overvekt defineres i henhold til WHO´s standard som KMI>25, mens fedme tilsvarer KMI>30.

For barn og unge brukes imidlertid kjønns- og aldersjustert KMI (iso-KMI).

For en gutt på tolv år vil eksempelvis en KMI mellom 21,2 og 26,0 tilsvare overvekt, mens KMI over 26,0 vil tilsvare fedme. Kilde:« Smart Livsstil».

På 70-talet hadde vi ein epidemi av hjarte- og karsjukdom i Noreg. Spesielt i Nord-Noreg døydde mange unge menn av hjarteinfarkt, men dei var ikkje overvektige.

– No har dette snudd. Færre har høgt blodtrykk og høgt kolesterol, og veldig få røyker. Men veldig mange er overvektige, uttala forskar Laila Arnesdatter Hopstock på Helgemorgon i oktober.

«Made in Jostedalen»

Attende i Jostedalen står Kurt Brun over skissene. Han peikar og forklarar kva som er viktig å tenka på når eit nytt operasjonsbord skal sjå dagens lys.

– Det er mange rørlege delar på eit operasjonsbord. Det må vera stabilt, og det må ha krefter nok til å løfta og flytta slik det skal. Då må me dimensjonera mykje opp.

