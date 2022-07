Tiråstunnelen opna att

Fylkesveg 566 Tiråstunnelen på Osterøy er no opna att etter at han var stengd ein periode. Dette fordi Vegtrafikksentralen hadde fått tips om at det ligg glas i vegbana. Entreprenør er på veg for å undersøka og vil vera på staden rundt 13.45. Tunnelen vil bli opna når vegbana er klarert av entreprenøren.