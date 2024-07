Tingretten vil lauslate 17-åring sikta for ran, kroppskrenking og sedelegheitssak

Hordaland tingrett sa søndag nei til å varetekstfengsle ein 17-åring som vart pågripen fredag kveld.

Guten er sikta for fleire saker. Ei sedelegheitssak mot ei mindreårig jente denne helga var bakgrunn for pågripinga, men han er også sikta for ran og grov kroppskrenking.

– Han erkjenner ikkje straffskuld, seier forsvarar Anders Kjøren.

Politiet ønska to vekers fengsling på grunn av risiko for nye straffbare forhold, men dette avviste tingretten.

Påtaleansvarleg Linn Mari Søfteland anka lauslatinga, og guten blir sittande fengsla inntil lagmannsretten har vurdert anken, truleg måndag føremiddag.