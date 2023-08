Tingretten vil ikkje fengsle overgrepssikta mann

Politiet bad søndag om to vekers varetekt for mannen i 40-åra som er sikta for overgrep mot barn. Hordaland tingrett sa i ettermiddag nei til dette. Politiet har anka slutninga til Gulating lagmannsrett, opplyser politiadvokat i Vest politidistrikt Kjetil Tomren til NRK. Anken blir handsama tidlegast måndag, og politiet har fått lov til å halde den sikta i varetekt inntil dess.

Forsvarar Kim Brügger Villanger seier at den sikta ikkje erkjenner straffskuld og tek saka svært tungt.

– Retten kom til at det ikkje var rimeleg grunn til mistanke for det han er sikta for, seier Villanger til NRK.