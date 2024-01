Familien fortel via Wallevik at dei vil uttrykka si støtte til alle som er eller har vore i same situasjon som Solberg.

– Me håpar at det meiningslause som har skjedd kan vera med på å retta eit sterkare fokus på å verna valdsutsette. Det må skje ei endring i samfunnet, barnevern og rettsvesenet.

Solberg sin tidlegare sambuar er sikta for drapet. Han har erkjent straffskuld. Solberg og den sikta mannen har to barn saman.

Familien sender òg ei helsing til dei som har tenkt på dei.

– Me vil samtidig takka for all støtte og omtanke som vår familie har mottatt.

Funnen i utbrend bil

Det var klokka 08.45 på morgonen, søndag 7. januar at vitne melde frå om ein bilbrann i eit industriområde som ligg aude til i Øygarden utanfor Bergen.

Seinare fann politiet leivningane til eit menneske i den utbrende bilen.

Drapet skal ha skjedd tidlegare same morgon.

Mannen i 30-åra vart pågripen ved Ulveøysund bru klokka 11.40 seinare same føremiddag, etter at vitne hadde skildra klede og utsjånad på ein mann som var observert nær brannstaden.

Mannens forsvarar, Jørgen Riple, opplyste at mannen tilstod drapet søndag kveld.

– Han svarte på alle spørsmåla som politiet hadde. Han har sagt når og kor det skjedde, seier Riple.

Mannen i 30-åra er no varetektsfengsla i fire veker, med brev- og besøksforbod. Dei to første vekene er i isolasjon.

Solberg skal ha blitt drepen heime før ho vart flytta til bilen.

Då var dei to mindreårige barna heime.

Hadde valdsalarm

– Familien er i stor sorg over eit meiningslaust drap, og dei treng fred for å bearbeida sorga, skreiv Cecilie Wallevik i ei tekstmelding til NRK måndag.

Solberg hadde valdsalarm på grunn av den sikta mannen.

Valdsalarmen vart ikkje utløyst søndag.

Frå juni til september 2023 hadde mannen besøksforbod mot ho.

Politiet har tidlegare etterforska fire saker som handlar om Solberg og den sikta mannen.

Sakene er frå 2010, 2011, 2021 og 2023.

– Saka frå 2021 blei avgjort med mekling i konfliktrådet. Dei andre har blitt lagt vekk på bevisets stilling, seier politiadvokat Eli Valheim.

Sakene har handla om vald. Saka frå 2023 handla om vald og truslar med kniv.

Mannen er òg tidlegare dømd for å ha trakassert ein annan ekskjærast.

Hending som kom ut av kontroll

Riple har omtalt drapet som ei hending som kom ut av kontroll.

– Basert på det som er kome fram så langt i etterforskinga så er det ingenting som tyder på at det var noko motiv, sa han NRK onsdag kveld.

Etter at den sikta mannen har vore i fleire avhøyr denne veka trur Riple dei fleste spørsmål er avklart i saka.

– Det er iallfall mi oppfatning at det er ganske lita usikkerheit om kva som har skjedd, korleis og når.