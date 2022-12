Tiltalte nektar straffskuld i overgrepssak

Forsvararen til mannen i 30-åra som er tiltalt for tiltalt for å ha valdteke sonen sin og ei mindreårig jente nektar straffskuld på alle punkt.

– Min klient er svært overraska over at dei tar ut ein tiltale. Me vil gjera alt me kan for å reinvaska han, seier Kai Inge Gavle.

Også forsvaren til mannen i 50-åra, Jan Henrik Høines, seier klienten hans nektar straffskuld på alle punkt.

– Han opplever det som ein svært alvorlig tiltale og vil bruka tida framover på å gå gjennom dokumenta i saka, seier Høines til NRK.