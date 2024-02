Tiltalte lagt i bakken i retten

To polititjenestemenn måtte ta kontroll på den tiltalte faren i Hordaland Tingrett. Mannen ble først ført til et tilstøtende rom for å følge forhandlingene og avspillingen av de tilrettelagte avhørene. Bare fem minutter ut i avspillingen fra det nye rommet, utagerte den tiltalte og ble lagt i bakken av de to politimennene. Det er også to sakkyndige til stede i det samme rommet.

Mannen er tiltalt for grov mishandling av sin sju år gamle sønn.