Tiltalt påstår at overgrep i barnehagen er umulig

Mannen i trettiårene som er tiltalt for grove voldtekter i barnehagen han jobbet i avviser alle anklager. Han påstår at det er en umulighet at dette kunne skjedd.

– At jeg skulle ha gjort noen overgrep utendørs, går rett og slett ikke an. Vi hadde begrenset uteområde hvor alle kunne se hverandre. Inne i bygningen, med alle de voksne og barna som var til stede – nei, det skal ikke være mulig å begå overgrep i barnehagen uten å bli oppdaget, sier han.

Han er også svært kritisk til avhørene av barna, og måten som de er gjennomført på.