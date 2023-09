Tiltalt mor forklarer seg i overgrepssak

– Det er ingen som kan setja seg inn i dette om dei ikkje har opplevd å få falske skuldingar av verste sort på jord mot seg.

Det sa mora som er tiltalt i den grove overgrepssaka frå ein vestlandskommune i byrjinga av si forklaring i Hordaland tingrett måndag.

Ho sit på tiltalebenken saman med mannen sin, deira eldste son og naboen deira. Familien er tiltalt for grove overgrep mot dei to yngste barna i familien, ein gut og ei jente. Naboen er tiltalt for overgrep mot jenta og mot sin eigen son. Alle fire nektar straffskuld.



Før ho skulle starta si forklaring bad forsvararen hennar, Astrid Aksnes, om at den tiltalte naboen skulle setta seg ein annan plass i salen, slik at ho slepp å sjå på han medan ho forklarar seg. Ho har tidlegare fått forlata salen ved fleire høve.