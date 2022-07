Tiltalt for torpedoverksemd og svindel

Ein mann i 30-åra frå Bergen er i Hordaland tingrett tiltalt for å ha innkrevd pengar frå ein annan ved å bruka vald og trugslar. Han er og tiltalt for å ha seld gjenstandar for i underkant av 6.000 kroner på nett, utan å senda tinga til kjøparane.