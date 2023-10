Tiltalt for seksuell omgang med barn

Ein mann i 20-åra frå Sogn er tiltalt for seksuell omgang, definert som valdtekt, med eit barn under 14 år. Han er også tiltalt for seksuell handling med den same jenta då ho var mellom 14 og 16 år og for seksuell omgang med ei anna jente mellom 14 og 16 år. Strafferamma er fengsel mellom tre og femten år.