Tiltalt for sabotasje mot vassverk

Ein mann som er tiltalt for sabotasje mot eit vassverk i Hyllestad, nekta straffskuld då saka mot han starta i Sogn og Fjordane tingrett i dag. Det melder Firda. Etter at det blei oppdaga ei rekkje feil ved eit av vassverka i kommunen, blei det installerte viltkamera. Det fanga den tiltalte på film, og mistanken går ut på at han står bak feila ved vassverket.