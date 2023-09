Tiltalt for råkjøring på motorsykkel

En 20 år gammel mann er tiltalt for brudd på veitrafikkloven etter at han skal ha kjørt motorsykkel i 116 kilometer i timen på riksvei 555 over Puddefjordsbroen i Bergen. Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen.

I Carl Konows gate skal motorsykkelen ha vært oppe i 110 kilometer i timen i en 40-sone. 20-åringen skal også ha kjørt på bakhjulet i tett trafikk, gjort ulovlige forbikjøringer i sykkelfelt. og unnlatt å stanse etter varsler fra politiet.