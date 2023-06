Tiltalt for psykisk og fysisk mishandling av sambuar

Ein mann i 50-åra er tiltalt for å ha mishandla sambuaren sin. Tiltalen blei teken ut måndag, utan at hordalendingen var klar over dette. Tysdag blei han igjen arrestert og sikta for eit nytt tilfelle av mishandling av sambuaren, skriv Bergensavisen. Tiltalen gjeld fysisk og psykisk mishandling.