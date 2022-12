Tiltalt for overgrep på kjøpesenter

Ein 21 år gamal mann er tiltalt for to seksuelle overgrep. Det eine overgrepet skal ifølgje tiltalen ha skjedd mot ei då 14 år gamal jente på eit kjøpesenter utanfor Bergen i desember i fjor. Han er også tiltalt for seksuell handling med ei kvinne som ikkje har gitt samtykke, og for vald mot ein mann. Saka går i Hordaland tingrett i april neste år.