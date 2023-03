Tiltalt for overgrep mot barn

En mann i 20-årene fra Øygarden må møte i Hordaland tingrett tiltalt for gjentatte overgrep mot et barn under 14 år. Overgrepene er klassifisert som voldtekt og har en strafferamme på inntil 10 år i fengsel. Mannen er også tiltalt for å ha lastet ned og skaffet seg tilgang til mediefiler som viser overgrep mot barn. Dessuten er han tiltalt for å ha filmet flere personer på et toalett uten tillatelse.