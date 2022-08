Tiltalt for overgrep fleire år tilbake i tid

Ein mann i 20-åra er i Hordaland tingrett tiltalt for overgrep mot to unge gutar. Dei eldste overgrepa han er tiltalt for skal ha skjedd tilbake i 2010 eller 2011, medan det siste skal ha skjedd i 2019. Det er ein slektskapsrelasjon mellom dei tre.