Tiltalt for kroppskade med døden til følge

I dag starter rettsaken etter at 43 år gamle Ronny Nygård ble funnet død på en parkeringsplass i Åsane i mai 2019. En 30 år gammel mann er tiltalt for grov kroppskade med døden til følge. Han er også tiltalt for å ha forlatt Nygård i hjelpeløs tilstand, uten å tilkalle hjelp, skriver BT. Den tiltalte mannen nekter straffskyld.