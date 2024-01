Tiltalt for kjøp av sex fra 15-åring

En mann i 40-årene er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for kjøp av seksuelle tjenester fra en person under 18 år.

Mannen skal ha avtalt å møte en jente, som da var 15 år gammel, på et hotell i sentrum av Bergen i mars i fjor mot en betaling på minst 8000 kroner.

Han er også tiltalt for å ha gitt 15-åringen kokain, som han hadde kjøpt på forhånd. Saken skal opp for Hordaland tingrett.