Tiltalt for drapsforsøk mot far sin

Ein mann frå Sogn og Fjordane er tiltalt for truslar og drapsforsøk. Mannen i 20-åra vart i vinter sikta for grov kroppsskade etter at tok kvelartak på far sin. Statsadvokaten meiner mannen prøvde å drepe, og har endra tiltalen til det. Påtalemakta varslar at dei vil legge ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern når saka kjem opp i haust.