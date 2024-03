Tiltalt for å ha slått drosjesjåfør som ville ha betalt for turen

Ein mann frå Sveio tok i fjor haust drosje frå Haugesund til heimkommunen. Då drosje kom fram, skal han ha nekta å betala og berre gått frå drosja. Drosjesjåføren skal då ha gått etter mannen for å få pengane sine. Det skal ha resultert i at Sveio-mannen slo til drosjesjåføren, for så å springa etter han. No er mannen tiltalt for å ha forsøkt å påverka yrkesutøvinga til ei særskild utsett yrkesgruppe. Sveio-mannen må møta i retten på Stord i juni.