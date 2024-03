Tiltalt for å ha hatt over 12.000 overgrepsbilete av barn på PC-en

Ein mann frå Sunnhordland er tiltalt for å ha hatt over 12.000 bilete og 112 videofilmar, med innhald som seksualiserer barn, lagra på digitale einingar. Han må møta i retten i sommar, skriv Sunnhordland. Han er også tiltalt for eitt tilfelle av seksuell handling mot barn under 14 år. Mannens forsvarar, advokat Liv Oleanna Gjertsen, ynskjer ikkje å kommentera tiltalen, utover at etterforskinga har teke for lang tid.