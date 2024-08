Tilsyn reagerer på oppkjøp av tømme- og spyle-bedrift

Konkurransetilsynet varslar at dei vurderer å gripe inn mot at Norva24 Vest kjøper opp Vitek Miljø. Tilsynet fryktar oppkjøpet vil føre til «høgare prisar eller lågare kvalitet for kundar» i Hordaland.

Årsaka er at dei meiner kjøpet vil «føre til redusert konkurranse i marknaden for tømme- og spyletjenester», då selskapa er dei to største aktørane i marknaden i Hordaland.

Bedriftene har 15 arbeidsdagar på seg til å svare før tilsynet skal treffe endeleg vedtak i saka.