Tilsyn med Bergen kommune: Fann lovbrot

Statsforvaltaren har ført tilsyn med Bergen kommune på grunn av medieoppslag om situasjonen for bustadlause i byen. Dei har funne lovbrot.

Statsforvaltaren viser til at kommunen har plikt til å finna eit mellombels butilbod for dei som ikkje klarar det sjølve, og hjelpa dei vidare til fast bustad dersom dei ønskjer det. Til dels handlar lovbrotet om at kommunen ikkje klarar å finna eit mellombels butilbod i det heile, og til dels om at kvaliteten på tilbodet som vert ytt ikkje er god nok. Kommunen må gi tilbakemelding på korleis dei vil retta lovbrotet innan 19. januar 2024.