Tilsette truleg til stades under skytinga

Tilsette var truleg til stades på politistasjonen i Åsane, då det torsdag føremiddag blei oppdaga at bygningen hadde blitt skoten på, ifølge Bergens Tidende.

I ei pressemelding opplyste først politiet at det truleg ikkje var folk til stades i bygget då skytinga skjedde.

Politiadvokat Jørgen Henrichsen seier no til BT at dei ikkje har heilt oversikt over når skytinga skjedde, men at dei ikkje kan utelukke at det var tenestepersonar på staden.

– Per no framstår det som meir sannsynleg at det var personell til stades enn at det ikkje var det, seier han til avisa.

Politiet har framleis ingen mistenkte i saka.