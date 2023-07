Tilsette i Bergen slo alarm då dei ikkje fekk dokument frå politiet

To tilsette i Bergen kommune oppdaga feilen i meldingssystemet Altinn.

Éin skal etter det NRK får opplyst jobbe i barnevernet, og den andre er rådgjevar i kommunen.

Den eine hadde avtale med politiet om å få tilsendt eit dokument.

– Då det ikkje kom, begynte vedkomande å undersøke om dette kunne vere den same feilen som Lillehammer kommune hadde avdekt, seier Belen Birkenes, kommunaldirektør, til NRK.

Etter å ha lese om situasjonen i Lillehammer, sjekka den andre, rådgjevaren, om det kunne gjelde i Bergen også.

– Det er godt at det finst vakne fagfolk som seier at «her må det vere noko feil», seier leiar i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, om dei tilsette som varsla om feilen.

Ho legg til at det er «underleg at ein i 2023 ikkje klarar å ha meldingssystem som fungerer».

– Dei fleste meldingar er opna

Onsdag ettermiddag opplyser politiet at dei fleste meldingane som politiet har sendt til kommunar og barnevern har blitt opna.

– Førebelse undersøkingar viser at dei fleste av meldingane som er sende til kommunane har blitt opna. Ingen meldingar er blitt borte, sjølv om ikkje alle er opna, skriv avdelingsdirektør Bjørn Vandvik politiet i ei pressemelding.

Politidistrikta er no i gang med å skaffe seg oversikt over innhaldet i dei meldingane som ikkje er opna, slik at dei kan følgjast opp, seier Vandvik.

Politiet har stogga oversendingar via Altinn. Inntil vidare blir bekymringsmeldingar sende med brev.

– Vi jobbar med å gå gjennom lister over saker som er sendt via Altinn, og går gjennom sak for sak i våre system for å sjå korleis desse har blir fylgd opp, seier kommunikasjonsdirektør Arne Lutro i Vest politidistrikt.

– Altfor sårbart

Bergen kommune meiner systemet har vore altfor dårleg.

– Er det slik at rettstryggleiken til barn og unge i Bergen skal vere prisgitt to årvakne tilsette i kommunen som oppdaga feilen?

– Nei, det er altfor sårbart. Vi har reagert veldig kraftig overfor politiet som har tatt i bruk ein kanal for melding inn til barnevernstenesta som kommunen ikkje har vore kjend med, seier byråd Line Berggreen Jacobsen i Bergen.

Av dei 25 bekymringsmeldingane i Bergen, er det framleis fem med ukjend innhald.

Jacobsen kan ikkje seie noko om alvorsgraden i dei fem, men seier barnevernstenesta følger opp desse sakene no.

Dette er saka Ekspander/minimer faktaboks Førre veke avdekte NRK at Lillehammer kommune ikkje hadde hatt tilgang til 35 dokument oversendt frå politiet. Tre av desse var bekymringsmeldingar til barnevernet.

Grunnen til feilen ligg i meldingssystemet i Altinn som politidistrikta har brukt til å oversende dokument til kommunane.

I går blei det kjent at også Bergen kommune var råka av same feil. Totalt 77 meldingar til barnvernet, kor 25 av desse var bekymringsmeldingar, har ikkje kome fram.

Fleire kommunar er råka av systemfeilen, og politiet er ikkje sikre på kor mange alvorlige saker som har forsvunne.

Hittil veit NRK at feilen gjeld 39 meldingar i politidistrikta i Finnmark. I Lillestrøm kommune gjeld det 15 bekymringsmeldingar til barnevernet. Oversikta over kommunar som er råka blir oppdatert fortløpande.

Fleire kommunar råka

Fleire kommunar er råka av systemfeilen, og politiet er ikkje sikre på kor mange alvorlege saker som har forsvunne.

Politidistrikta har fått beskjed om å umiddelbart stogge all oversending av dokument til kommunane via Altinn, fekk NRK bekrefta i går.

Den digitale tenesta Altinn blei ein del av Digitaliseringsdirektoratet i Noreg i 2020, men det er ulikt når politidistrikta tok ho i bruk i dei ulike kommunane.

I Lillehammer er det meldingar frå 2021 til i dag som ikkje har kome fram.

I Bergen har meldingssystemet vore brukt sidan 2020.

Sidan då har norske kommunar fått tilsendt dokument frå politidistrikta via Altinn. Desse dokumenta har blant anna omhandla bekymringsmeldingar frå politiet til barnevernet.

Tysdag sa byrådsleiar i Bergen, Rune Bakervik (Ap), at desse oversendingane har skjedd utan at kommunen har fått beskjed om det.

To tilfelle

I juni vart det også avdekt ein grov systemsvikt i bekymringsmeldingar til barnevernet. 244 av landets kommunar var råka.

Då dreidde det seg også om ein feil som hadde vart sidan 2020, den gong i meldingssystemet Visma.

Kjersti Toppe (Sp), barne- og familieminister, sa tysdag at granskinga som blei sett i gang i forbindelse med Visma-saka også tek føre seg feilen i Altinn.

Desse kommunene er råka Ekspander/minimer faktaboks Førebels har NRK fått vite at følgande kommunar/politidistrikt er råka av feilen: Bergen kommune. 25 bekymringsmeldingar har ikkje kome fram.

Lillehammer kommune. 3 bekymringsmeldingar har ikkje kome fram.

Lillestrøm kommune. 15 bekymringsmeldingar har ikkje kome fram.

Finnmark: 39 bekymringsmeldingar sendt frå alle Finnmarks politidistrikt. Lista blir oppdatert fortløpande.

Lokal gransking

Byråd Line Berggreen Jacobsen i Bergen er glad for at Altinn-saka er omfatta av den pågåande nasjonale granskinga, men vil likevel sette i gang ei lokal gransking i Bergen.

– Det vil vi gjere omgåande for å sikre oss at bekymringsmeldingar inn til barnevernet i Bergen ikkje skal kome på avvege. Også for å supplere den nasjonale granskinga.

Ho veit ikkje når kommunen kan forvente seg svar på ei slik lokal gransking.

– Men formålet er å sikre seg at alle kanalane for meldingar inn til barnevernstenesta, er i orden, og at ingen meldingar kjem på avvege, seier Jacobsen.