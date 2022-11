Tilsett i kommune tiltalt for lovbrot

To år etter at Kinn kommune melde seg sjølv til politiet for å ha laga ei ulovleg sjøfylling ved Måløy vidaregåande skule, blir ein tidlegare kommunalt tilsett no sett under tiltale for det same lovbrotet. Det skriv Firdaposten. Statsadvokatane i Sogn og Fjordane har teke ut tiltale mot ein tidlegare kommunal leiar. Mannen er mistenkt for brot på forureiningslova og brot på plan- og bygningslova.