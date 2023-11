Tilbyr gratis bussjåførutdanning

Kollektivselskapene Skyss, Vy og Tide samarbeider om å tilby nye bussjåfører gratis bussjåførutdanning. Det skriver de i en pressemelding. Mangel på bussjåfører har over tid vært en utfordring, og har også hatt konsekvenser for kollektivtrafikken. Etter dialog mellom Skyss, operatørselskap og videregående skoler er det nå inngått en avtale som legg til rette for gratis sjåførutdanning slik at flere kan bli bussjåfører. Utdanninga dekker både teori og praktisk undervisning.

– Det er svært gledelig at vi nå får dette på plass, sier fylkesordfører Jon Askeland, som håper på at tiltaket vil styrka rekrutteringen.

– Det er bred politisk enighet om å legge til rette for at flere skal reise kollektivt. Da trenger vi også flere bussjåfører, legger han til.