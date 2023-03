Tilbaketrekker varer grunnet risiko for salmonella

Pers kjøkken har trukket tilbake salami og fårepølse på grunn av risiko for funn av salmonella i enkelte partier storfe.

– På fredag var det påvist salmonella i en vare vi fikk fra en ekstern leverandør, sier Daglig leder i Pers kjøkken AS, Tore Sørensen.

En liten andel av dette kjøttet har altså blitt brukt i fårepølse og salami.

Han forteller videre at forskriftene i Norge er klare på at det er nulltoleranse for salmonella. Derfor trekkes varene tilbake. Dette kan gjelde flere steder i Norge, ifølge han.

– Det er ikke sikkert at det er salmonella i produktene, men det er for sikkerhets skyld, sier Sørensen.

Tilbaketrekkingen berører blant annet Måkestad Engros AS, som lever varer i Vestland fylke.

Disse produktene trekkes tilbake:

Salami 100 gram skåret med best før dato 12.12.2023

Fårepølse 100 gram skåret med best før dato 12.12.2023

Salami skalk 300 gram med best før dato 13.09.2023

Blokksalami skalk 300 gram med best før dato 13.09.2023

Fårepølse skalk 300 gram med best før dato 13.09.2023