Tilbake til normalen i Fjærland

Vegen i Supphelledalen i Fjærland er opna att. Fem personar fordelt på to gardsbruk vart isolerte etter at det i helga gjekk eit stort ras. Kring 30 meter av vegen vart også øydelagt. – No er alt i orden att. Vi er tilbake til normalen, seier Ivar Supphellen.