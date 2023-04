Til sjukehus etter valdshending i Odda

Ei kvinne i 50-åra er pågripen av politiet etter ei valdshending i Odda laurdag kveld.

– Den fornærma, ein mann i 40-åra, varsla sjølv politiet om hendinga, etter å ha tatt seg til eit anna husvære, seier politistasjonssjef Øystein Torsnes.

Politiet kan førebels ikkje seie så mykje om omstenda kring hendinga. Kvinna er ikkje avhøyrt, men politiet tek sikte på at det blir gjort i løpet av dagen.

– Den fornærma får no behandling på sjukehus, men vert truleg skriven ut i løpet av dagen, seier Torsnes. Han håpar dei då kan få gjort avhøyr av mannen.

Politiet kan førebels ikkje seie noko om relasjonen mellom dei to, ut over at dei kjenner kvarandre frå tidlegare.