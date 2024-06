Til legevakt etter utforkøyring

Ein lastebil har køyrt av E39 ved Indre Årdal mellom Førde og Skei i Sunnfjord. Utforkøyringa vart meldt klokka 1045. Lastebilen køyrde gjennom ein støyskjerm og inn i ein mur. Politiet opplyser at føraren er reist til legevakt på eigahand. Ein politipatrulje er no på staden for å undersøkje omstenda kring utforkøyringa. Lastebilen står ikkje til hinder for trafikken, men den må bergast med ein tungbergar.