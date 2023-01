Til legevakt etter ulykke på Stord

To biler frontkolliderte i Vestlivegen på Stord like etter klokken ni. De to førerne var våkne og bevisste etter ulykken og ble kontrollert av helsepersonell på stedet. En av dem ble sendt videre til legevakt for kontroll. Den ene bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt.