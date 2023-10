Til legevakt etter brann i stol

En person er sendt til legevakt for kontroll etter brann i en stol på en adresse i Fantoftvegen i Bergen. Brannen ble meldt like etter klokken 06.30, og raskt slukket av mannskaper fra brannvesenet. Ifølge BA er det trolig en leselampe, som har stått for nær stolen, som har utløst brannen.