Til elsk og besvær i tusenvis av stover

Instrumentet som ein gong symboliserte framtid og velstand, har blitt spådd sin undergang av musikkvitar. Dette er historia om stoveorgelets fall.

– Eg vart spurt om å ta i mot eitt, og eg svara ja. Så byrja telefonane å kome, humrar Mats Systaddal.

Han er kulturskulerektor i Fjaler, Askvoll og Hyllestad og over snittet interessert i musikk.

– Eg heiar på alle instrument!

Likevel kan ikkje Systaddal redde alle orgla som folk ikkje lenger vil ha.

Dei er det nemleg altfor mange av.

Mats er ikkje vakse opp med eit slikt orgel sjølv, men har funne gleda i å leike seg med det han tok i mot. Foto: Ingrid Nedrebø / NRK

Stort og blytungt

Det er sjeldan gamle instrument ikkje skårar høgt i verdi, både økonomisk og i affeksjon.

Ei hardingfele etter oldefar er, til dømes, ikkje berre ein kulturhistorisk skatt, men også verdt summar som minimum er femsifra.

Slik er det med stort sett alle instrument. Bortsett frå gode, gamle stoveorgel.

Du hugsar dei garantert: Stort, klumpete, høgt.

Lyden av stoveorgelet er noko for seg sjølv. Den sure, spinkle etterlikninga av orkesterinstrument i samspel med bossanova- og sambarytmar tar kvar ei sjel oppvaksen med el-orgel tilbake til mor si stove på sekundet. Foto: Ingrid Nedrebø

Det tok svær plass i stova og i kledd mørkebrun mahogni-imitasjon, utstyrt med to manual, pedalbrett og ein rytmeboks med tilhøyrande lys.

For å ikkje gløyme den enorme krakken og noteheftet som alltid stod framme. På notane var det som regel det ein kan kalle «slagers».

Dette til elsk og besvær. No mest besvær.

Hadde du eller nokon du kjenner eit el-orgel i barndommen? Ja Nei Vis resultat

Statussymbolet «alle» hadde

Dei som vaks opp på 70- og 80-talet er generasjonen som måtte bryne seg på pedalspel og fingerteknikk.

I 2011 gjekk journalist Geir Evensen gjekk så langt at han kalla heile stoveorgelkulturen for barnemishandling.

Orgelkurslitteraturen var enorm på 70-talet. Likevel var det fleire som berre meistra «einfingersteknikken». Foto: Ingrid Nedrebø

Men at ein heil generasjon måtte gjennom brevkurs i orgelspel er ikkje tilfeldig.

Då Noreg var i økonomisk vekst på 70-talet, kunne vanlege folk byrje å ta seg råd til å kjøpe elektronikk og tekniske nyvinningar som fargefjernsyn og el-orgel.

Sistnemnde vart sjølve symbolet på velstand. Det fortel førsteamanuensis i musikkvitskap ved NTNU, Knut Anders Vestad.

– Det var status å ha i hus. «Alle» hadde det.

– Draumen var eit orgel som nesten likna eit romskip, med knappar som blinka og alle slags lydar, seier Knut Anders Vestad. Foto: Ingrid Nedrebø

Men den tekniske utviklinga på 80-talet gjekk fort. Då mindre synthar og praktiske keyboard kom på marknaden, var det eit nytt og moderne statussymbol.

Og heime sat det igjen tusenvis av familiar, ikkje med skjegget i postkassen, men omtrent ufrivillig med eit gigantisk orgel i stova.

Ei overflod av ubrukte orgel

Under «givast bort»-kategorien på salsnettstaden Finn, ligg det jamt og trutt fleire titals orgel ute.

For stoveorgelet klarte aldri å finne tilbake statusen det ein gong hadde.

Faktisk bør ein nesten kalle statusen orgelet har no for ikkje-eksisterande.

Folk er så lite interessert i å dei i hus at ein kan kalle det eit nasjonalt «orgelproblem»: Det er alt for mange orgel, og alt for få entusiastar.

Å bli kvitt mahognikopiklumpen, er nesten umogleg.

Desperasjonen etter å kvitte seg med orgel vart tydeleg for Mats Systaddal då han overtok jobben som rektor i 2020.

– Noko av det første som skjedde då eg tok til i stillinga var å bli tilbode eit el-orgel. Eg tenkte at det var sjeldan med gode, og gratis instrument, og tok difor i mot.

Men etter at han takka ja til det eine, fekk bygdefolket nyss om at han villig tok over orgel.

– Folk såg kanskje ein moglegheit til å endeleg bli kvitt dei to kvadratmeterane med orgel som berre stod og tok plass. Då måtte eg setje strek, ler Systaddal.

Han får framleis telefonar frå håpefulle (og mogleg desperate) orgeleigarar.

Men er det verkeleg ingen som vil ha dei?

– Nei! Dei blir jo berre ståande rundt! ler Systaddal.

Dyster framtid for rytmeboksen

Trendar kjem og går. Klesplagg, hårsveisar og musikkstilar ein ønskjer å gløyme, kjem overraskande nok tilbake når det har gått lang nok tid.

Ta vinylspelaren som døme: Kven for 20 år sidan hadde trudd at platesamlingar skulle bli «in» att? Eller hockeysveis? Begge har, av ein eller anna grunn, fått ei ny blømingstid, ein renessanse.

Kanskje dette også kan bli tilfelle for stoveorgelet?

Bør el-orgelet få sin renessanse? Ja! Nei Vis resultat

Diverre spår førsteamanuensis Vestad ei dyster framtid:

– Slike ting kan ofte komme tilbake, men ikkje stoveorgelet. Ikkje i det formatet det var.

Side opp og side ned med orgel på «givast bort»-kategorien på finn styrkar teorien til Vestad.

Løysinga

Ein som har funne ei løysing på «orgelproblemet», er Odd Erik Lothe.

Og løysinga er ikkje å ringe desperat rundt til kulturskulerektorar, eller å dekke over orgelet med ein hekla duk.

Løysinga has er enkel: Å ta det i bruk som det er, med sin spinkle lyd og tango-rytmar.

– Det er noko sjarmerande hjelpelaust over den måten eit slikt instrument skal etterlikne alle lydar. Resultatet er ein veldig omtrentleg klang som let heilt i si eiga verd. Det er noko komisk, men heilt særeige med det.

Odd Erik Lothe er ein av tre medlemmer i det velkledde populærorkesteret med den noko uvanlege besetninga. Opphavet til gruppa vart til då han og Finn Tokvam utforska kva musikalske moglegheiter det finst i nettopp eit stoveorgel. Foto: NRK

Lothe trakterer orgelet sjølv, og har saman med gruppa laga komiske versjonar av kjende låtar som «Smoke on the Water» og «Stairways to Heaven».

Men sjølv trekker han fram versjonen av den folkekjære julesongen «Det lyser i stille grender» som sin favoritt.

For dei som vaks opp med orgel i hus, blir det kanskje ikkje ekte julestemning «slik det var før» utan nettopp tradisjonell julesong kombinert med rytmeboks.

Finn-Erix sin versjon av "Det lyser i stille grender" Du trenger javascript for å se video.

Med å spele julemusikk på stoveorgel, kombinerer Finn-Erix nettopp det orgelet var meint for: Slægers og stoveunderhalding på ein moderne måte.

Så dersom du er ein av dei som ikkje blir kvitt det hersens orgelet, eller ønskjer å ta i bruk gamle kunster, bør du høyre på oppfordringa til den «siste entusiasten»:

– Stoveorgela er kome for å bli, så ta det i bruk!