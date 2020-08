Tidligere fotballstjerne: Store mørketall for rusmisbruk etter toppidretten

Lundekvam hadde en strålende fotballkarriere med tolv år i Southampton og 40 landskamper.

Brått gjorde en skade slutt på karrieren hans. Tomrommet han følte i ettertid fylte han med kokain og alkohol. Austevollingen er selv dømt for blant annet ruskjøring.

Lundekvam fikk tilnærmet ingen støtte da fotballkarrieren var over, ifølge han selv.

Han sier han kjenner igjen Petter Northug, som nå er siktet for fartsovertredelse, kjøring i ruspåvirket tilstand og besittelse av narkotika. Torsdag ble han stanset av Utrykningspolitiet i 168 km/t i Ullensaker.

– Petter er en gladgutt og sosial gutt. Men han har mistet konkurranseelementet i livet sitt. Det må erstattes med et eller annet. Da er du på jakt etter noe nytt. Jeg fant kokainen og alkoholen som en viss adrenalinboost der og da. Jeg tok styggelig feil, fordi jeg skjønte at det ville ta livet av meg veldig fort.

– Åpen dør er feigt

Han mener det er store mørketall i idretten når det gjelder psykiske lidelser og rusproblematikk.

– Mental helse har vi alle, men det er veldig lite fokus på det i både fotball og toppidrett generelt. Mange får milde, men også større depresjoner etter skader og nederlag. Dette er vanskelig å snakke om i toppidretten, sier han.

Tore Øvrebø, toppidrettssjef i Norges idrettsforbund, sier Northug kunne fått hjelp hos forbundet.

– Vi har latt døra stå åpen, og Petter har over lang tid visst om at han kan ta kontakt med oss dersom han har behov for det.

VILLE HJELPE Tore Øvrebø, toppidrettssjef i Norges idrettsforbund, sier forbundet har flere tilbud til de som har endt karrieren sin. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Lundekvam mener derimot at forbund og klubber må være mer aktiv i hjelpen.

– Å si at døra står åpen er en feig måte å tilby hjelp. Det er tøffe ting og ting som hverken forbund eller idrettslag ikke har kompetanse eller innsikt i. At døren står åpen er bra, men det er ikke der hjelpen er. De bør ha folk i klubben som kan henvise videre, sier Lundekvam.

Øvrebø mener forbundet jobber aktivt med unngå at tidligere idrettsstjerne får problemer etter endt idrettskarriere.

– Vi ønsker å utvikle mennesker til å være i stand til å klare seg selv. Vi jobber med verdier på landslagene, og det er vårt hovedvirkemiddel. Samtidig har vi avtaler med opp mot tjue universiteter og høyskoler, og har avtaler om trainee-ordninger for å ruste dem til et annet liv.

– Menn i større grad utsatt

Fanny Duckert, professor emeritus i psykologi ved Universitetet i Oslo, sier til Dagbladet at menn i større grad er utsatt for lignende atferd etter endt karriere.

– Du er omgitt av folk som skal spille deg god, du får lov til utfolde deg og du blir skjermet for dårlige konsekvenser. Det er en del av selvbildet ditt at du står litt over vanlige regler og normer. Du slipper unna med å tøye grensene og til dels gå over grensene uten så store konsekvenser, sier hun til NRK mandag kveld.

TIDLIGERE PROFF: Claus Lundekvam (i blå drakt) misbrukte både alkohol og kokain etter karrieren. Foto: DAVE CAULKIN / Ap

– Bør legge seg flat

Lundekvam er i dag er fotballtrener i Psykiatrialliansen i Bergen, som er tilbud for dem som ønsker å bruke trening til å overvinne psykiske plager. Han er klar i sin tale om hva han mener Northug bør gjøre:

– Petter bør legge seg flat. Petter bør holde hendene høyt over hodet og si han har dummet seg ut. Om anklagene stemmer, så bør han legge seg flat og be på sine knær om tilgivelse. Det tror jeg han vil få over tid, og det er min erfaring, sier han.

I fotballklubben Southampton har de tatt grep.

– I Southampton har de ansatt to psykologer og erfaringskonsulent. Jeg skal også hjelpe de med å få det beste produktet av hver enkelt ute på en fotballarena, også etter en karriere, sier han.