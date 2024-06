Tidligere Ap-topp i vestlandskommune tiltalt for overgrep mot 14-åring

En tidligere toppkandidat for Arbeiderpartiet i en vestlandskommune er tiltalt for seksuell omgang med en 14 år gammel gutt.

Mannen skal ha hatt seksuell omgang med gutten minst fem ganger.

Da mannen ble siktet i 2023, erkjente han straffskyld.

Mannens forsvarer sa at hans klient hadde møtt den fornærmede på en datingside med 18 års aldersgrense, og ikke forstått at barnet var under seksuell lavalder.