Tidlegare statsråd hardt ut mot E16-kutt

– Dette er eit brutalt svik mot regionen og eg tek det litt personleg også, seier tidlegare samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen (Frp) til BA.



Solvik-Olsen reagerer på at midlane til oppstart av ny E16 og Vossebane mellom Arna og Stanghelle er ute av regjeringa sitt forslag til budsjett for 2023. Han var samferdsleminister i regjeringa som i 2015 bestemte seg for alternativet med parallell utbygging av jernbane og veg på strekningen.