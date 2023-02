Tibber endrar omstridd faktureringspraksis

Nye avtalar med ulike partnarar og tekniske løysingar for korleis dei kjøper straum gjer at Tibber går tilbake til den gamle modellen med etterskotsbetaling.

– Det gjer at vi kan korte ned på talet på dagar vi legg ut for kundane. I tillegg er straumprisane lågare enn prognosane for vinteren tilsa då vi endra praksisen, seier Tibber-sjef Edgeir Aksnes.

For kundane betyr det at fakturaen dei får i byrjinga av mars vil innehalde faktisk forbruk i februar, og ikkje eit mars-estimat i tillegg.

Tibber-sjefen uttrykkjer lette over at selskapet «endeleg kan avvikle ordninga med forskotsfakturering».

Før jul fall Tibber frå 1. til 104.-plass på lista over dei best likte straumselskapa i landet.

Same haust vart selskapet skulda for lovbrot etter at dei endra fakturarutinar med to dagars varsel.

Lova seier at kundar har krav på 14 dagars varsel når vilkåra blir endra.

– Då vi byrja med førehandsfakturering var det for å unngå å gjere avtalen dyrare for kundane våre, men vi har lært at føreseielegheit er det aller viktigaste, seier Aksnes. Foto: Gaute Haaversen-Westhassel

Fleire straumselskap i pengeknipe

Tibber forklarte endringa til forskotsfakturering med «likviditetsutfordringar», høgare renter, dyrare straum og «fråværet av statsgarantiar for norske straumselskap».

Fleire norske straumselskap har det siste året hamna i pengeknipe fordi utlegga til straum vart høgare enn dei rekna med.

Økonom Peter Warren meiner eigenkapitalen til norske straumselskap «generelt er for låg i forhold til dei forpliktingane dei tek på seg».

– Straumselskapa treng å harmonere eigenkapitalen med til auka kundemengd og svingingar. Ved å gjere dette vil eigenkapitalen stå i forhold til forpliktingane dei tek på seg, seier han til NRK.

Det siste halvåret har difor vore ein historie om konkursar, kundestopp og auka påslag.

Tal frå Forbrukarrådet viser at prisen på sjølve spotprisavtalen til ein «vanleg hushald» auka med 11 prosent i fjor.

Tibber valde i staden ein annan strategi – førehandsfakturering. Eit vegval som har kosta dei eit kjæledegge-stempel og eit ukjent tal kundar (selskapet vil ikkje oppgi kor mange).

– Då vi byrja med førehandsfakturering var det først og fremst for å unngå å gjere straumen og avtalen dyrare for kundane våre, men vi har lært at føreseielegheit og kontroll er det aller viktigaste, seier Aksnes.

I Noreg, Sverige, Tyskland og Nederland har selskapet totalt 400.000 kundar.

– Eg forstår at mange set spørsmålsteikn ved kraftsituasjonen og prisen på straum, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er flott at dei har høyrt på kundane sine

Reverseringa starta i desember då kundane fekk tilbod om å betale for faktisk forbruk fram til og med forfallsdato.

Thomas Iversen, seniorrådgivar i Forbrukarrådet, omtalte det som «eit steg i rett retning».

– Det er flott at dei har høyrt på kundane sine. Forbrukarrådet tilrår ikkje å betale for straumen på forskot, og vi er positive til at Tibber igjen gir kundane høve til å betale for faktisk forbruk, sa han til NRK før jul.

Statsminister Jonas Gahr Støre tok opp dei høge straumprisane i talen til Ap-landsstyret i denne veka.

– Prisane har komme ned, men i delar av Noreg er dei for høge, sa han.

Han viste til «omfattande støtteordningar for å hjelpe folk og næringsliv», men la til:

– Eg forstår at mange set spørsmålsteikn ved kraftsituasjonen og prisen på straum.