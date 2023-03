Ti valdshendingar om dagen på barneskular i Bergen

I snitt blei det meldt inn ti valdshendingar kvar skuledag i 2022 frå barneskular i Bergen. Det melder BT. Det er ein kraftig auke frå tidlegare år.

Leiar for skuleetaten, Frode Nilsen, seier til avisa at auken må sjåast i lys av auka fokus på kursing og innmelding av avvik, i tillegg til koronapandemien.

– Me veit ikkje heilt nøyaktig om det er ein faktisk auke i tilfelle, om meldekulturen har blitt betre eller ein kombinasjon av desse to faktorane er skuld i dei høge tala, seier han, som kallar situasjonen «bekymringsfull».

Hovudverneombod Bård Husby seier til avisa at valdsproblemet er så stort at hovudverneombodet fleire gonger har vurdert å stenga skular. Grunnen er at arbeidssituasjonen til dei tilsette har uakseptabel helsefare.