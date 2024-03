Thore Pedersen forlenger med Brann

Thore Pedersen (27) skrev tirsdag under på en ny kontrakt med Brann, melder klubben på sine egne sider. Kontrakten strekker seg ut 2026-sesongen.

– Det kjennes deilig. Vi har hatt dialog en stund, og det er godt å ha det i boks nå, sier Pedersen til brann.no.

Pedersen kom til Brann før 2023-sesongen, og hadde en avtale ut 2024. Denne er altså forlenget til å gjelde ut 2026.

Pedersen ble cupmester, tok seriesølv og spilte 30 kamper i sin første Brann-sesong.

– Det var et utrolig gøy førsteår, og vi har noen spennende på gang. Det er en fin spillergruppe, et flott støtteapparat og fantastiske supportere, så jeg ser frem til å fortsette reisen her i Brann, sier Pedersen.

For øyeblikket er haugesunderen ute med en skade i låret, men han er på bedringens vei og ventes å være tilbake på banen igjen i løpet av relativt kort tid.