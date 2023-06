Thea Hjelmeland får Frank-Hammersland-stipendet

Artisten Thea Hjelmeland fra Førde får Frank-Hammersland- stipendet. Bergensartisten Frank Hammersland døde tidligere i år, og Bergen kommune opprettet det ekstraordinære stipendet for låtskrivere i hans navn. Stipendet på 100.000 kroner gis for å hedre hans minne og hans innsats for musikkfeltet i Bergen.