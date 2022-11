Terrengbrann på Eid viste seg å vera bål

Nordfjordeid brannstasjon rykka ut etter melding om brann i terrenget på Eid laurdag ettermiddag.

– Me fekk telefon klokka 1638 frå ein som køyrde forbi og såg høge flammar. Me har sendt ut brannvesen. Det brenn 300 meter frå Nordfjordvegen på E39, sa Sigurd Hadeland i 110 Vest like før klokka 17.

Det viste seg å vera eit større bål, som ikkje hadde spreidd seg. Brannvesenet har kome i kontakt med mannen som har tent bålet, og planlegg å dynka bålet.

– Me anbefaler ikkje å tenne bål etter at det blir mørkt for så og gå ifrå det. Det er mange som kan tru det er brann, og ringe brannvesenet, seier han.