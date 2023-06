Terrengbrann i Fjærland i Sogn

Det brenn i terrenget i Fjærland i Sogn etter eit lynnedslag. I heile dag har det vore fleire terrengbrannar i kommunen. Brannen er ved Skeisnipa. 110 Vest melder om at brannen er høgt oppe i terrenget, og at det er vanskeleg tilkomst. Brannvesenet køyrer ut for å vurdere om dei skal sette i gang sløkking.