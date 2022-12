Terminal på Flesland evakuert etter brann

Brannvesenet fekk melding om ein brann på Flesland flyplass like over klokka halv to i dag. Det var branntilløp i ein truck, skriv BA. Den gamle terminalen på Flesland blei evakuert då brannalarmen gjekk. Flytrafikken skal ikkje vera råka.

– Det var heilt udramatisk og får ingen konsekvensar for flytrafikken, seier Cathrine Fuglesang Framholt i Avinor. Rundt klokka 14 var brannen sløkt.