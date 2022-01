– Det er eit kjempetiltak. Me er ein familie med tre ungar, så det er jo galopperande utgifter med dei straumprisane som er no. Me sparar rundt 3500 kroner på dette, seier Tage Nondal.

Heime i huset på Hafslo er det vesle Endre (fem månader) som tek merksemda, der han sit på fanget til mamma Katrine Henden Nondal. Hunden har lagt seg på godplassen sin under vedomnen, der det blir fyrt døgnet rundt.

Med vedfyring slepp dei å bruka så mykje straum til oppvarming. Men likevel merkast dei høge straumprisane godt.

– Eg vaskar kle på formiddagen, når straumen er litt billegare. Det blir slike små tiltak i kvardagen. Alt monnar litt, seier Katrine Henden Nondal.

Familien på fem bur i Luster kommune i Sogn, ein kommune som tener mykje på all vasskrafta som blir produsert i kommunen. Men sjeldan har Luster tent så bra som dei gjer no.

Tente det dobbelte av budsjettet

Luster hadde i 2021 budsjettert med om lag 20 millionar kroner i inntekter frå kraftsal. Men det vart det doble, altså om lag 40 millionar kroner inn på konto.

Dermed vedtok kommunestyret før jul å gi litt tilbake til innbyggjarane: dei droppar å krevja inn eigedomsskatt for hus og hytter i år.

– Det utgjer totalt om lag ti millionar kroner som lustringane no får behalda sjølv, seier ordførar Ivar Kvalen (Sp).

Straumprisen har vore høgare enn normalt i månadsvis, og det ser ut til å halda fram på same måte.

Nyleg kom tal frå regjeringa som viser at ei gjennomsnittleg hushaldning i Sør-Noreg må betala nesten dobbelt så mykje for straumen dei tre første månadane i år, samanlikna med normalen: 13.000 kroner i år mot 7.000 til vanleg. Og det er med regjeringa si støtteordning.

– Aldri opplevd liknande

Kvalen har vore ordførar sidan 2011, og har mange år i lokalpolitikken før det. Men han har aldri opplevd at inntekta frå kraftsalet har vore over 21 millionar kroner. I 2021 viste altså rekneskapen det doble.

KAN GLISA: Luster-ordførar Ivar Kvalen (Sp) kan smila godt av kraftinntektene til kommunen i 2021. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Fleire andre kommunar har også gjort liknande tiltak. Blant anna i Lærdal, der kommunen undersøker moglegheita for å dela ut 1000 kroner til kvar innbyggjar. I Sirdal gir dei 3000 kroner til kvar.

I tillegg har Luster også innført to andre tiltak målretta mot dei med litt svakare økonomi. Det utgjer om lag to millionar ekstra, i tillegg til dei ti millionane frå eigedomsskatten.

– Det er ein viss bismak med dei inntektene, for det er jo innbyggjarane som betalar dei skyhøge straumprisane. Då er det godt å gi litt tilbake, seier Kvalen.