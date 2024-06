Tenåringsjenter i slåstkamp i Bergen sentrum

Politiet fekk like over klokka 19 melding om to ungdomar som slåst på Torgallmenningen i Bergen. Ein av dei involverte blødde frå andletet. Politiet greip inn, og fekk kontakta familiemedlemmer av dei to, som var ei 14 og ei 16 år gamal jente. Den fornærma, 14-åringen, blei sett til av ambulansepersonell på stadne, men trong ikkje ytterlegare behandling. Politiet vil oppretta sak.