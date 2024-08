Tenåringer tiltalt for gruppevoldtekt av jente

To gutter på 15 og 16 år er tiltalt for å ha voldtatt en jente på under 14 år i januar i år.

Voldtekten skal ha skjedd i en kommune i Nordhordland i Vestland fylke. Begge guttene er også tiltalt for å ha truet med å drepe offeret, dersom hun anmeldte voldtekten til politiet.

Ifølge tiltalen skal guttene også ha gjort filmopptak av voldtekten.

TV 2 meldte om tiltalen først.