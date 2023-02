Tenåringer stjal øl på Stord

To tenåringer, en jente (13) og en gutt (14), ble tatt for å ha stjålet øl på flere butikker på Stord fredag. Politiet fant en bag full av alkohol, som ble levert tilbake til butikkene. Politiet opplyser om forholdet for å forebygge mot flere tilfeller.